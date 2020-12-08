Верещук: виконання "мінських домовленостей" зайшло у глухий кут

"Ми можемо як хочемо трактувати "мінські домовленості". Додавати, віднімати, фантазувати, але від цього результат буде не нульовим, а навіть від'ємним. Проблема є, вона задавлена, вона з 12 лютого 2015 року (дата підпису "Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод" - ред.) переслідує нас, і ми дійсно не можемо виборсатися із глухого кута "мінських домовленостей". Геніальний Петро Олексійович (п'ятий Президент України Петро Порошенко - ред.) дійсно "змусив Путіна", як він казав, а зараз я цитую його, підписати такий порядок виконання "мінських домовленостей". І тепер нам треба вирішити: чи можемо ми взяти на себе ту політичну частину, чи не можемо? Нам потрібно комплексно вирішити, що ми можемо зараз зробити", - сказала нардеп.