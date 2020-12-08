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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 26861 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 45709 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 59822 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 73942 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 109554 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 112528 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125024 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Верещук: выполнение "минских договоренностей" зашло в тупик

Верещук: выполнение "минских договоренностей" зашло в тупик

Киев  •  УНН

 • 21978 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Выполнение "минских мирных договоренностей" давно зашло в тупик. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

"Мы можем как хотим трактовать "минские договоренности". Дополнять, вычитывать, фантазировать, но от этого результат будет не нулевым, а даже отрицательным. Проблема есть, она задавлена, она с 12 февраля 2015 года (дата подписи "Комплекса мер по выполнению минских соглашений" - ред.) преследует нас, и мы действительно не можем выбраться из тупика "минских договоренностей". Гениальный Петр Алексеевич (пятый Президент Украины Петр Порошенко - ред.) действительно "заставил Путина", как он говорил, а сейчас я цитирую его, подписать такой порядок выполнения "минских договоренностей". И теперь нам надо решить: можем ли мы взять на себя ту политическую часть, либо не можем? Нам нужно комплексно решить, что мы можем сейчас сделать", - сказала нардеп.

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