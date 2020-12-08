Верещук: выполнение "минских договоренностей" зашло в тупик

"Мы можем как хотим трактовать "минские договоренности". Дополнять, вычитывать, фантазировать, но от этого результат будет не нулевым, а даже отрицательным. Проблема есть, она задавлена, она с 12 февраля 2015 года (дата подписи "Комплекса мер по выполнению минских соглашений" - ред.) преследует нас, и мы действительно не можем выбраться из тупика "минских договоренностей". Гениальный Петр Алексеевич (пятый Президент Украины Петр Порошенко - ред.) действительно "заставил Путина", как он говорил, а сейчас я цитирую его, подписать такой порядок выполнения "минских договоренностей". И теперь нам надо решить: можем ли мы взять на себя ту политическую часть, либо не можем? Нам нужно комплексно решить, что мы можем сейчас сделать", - сказала нардеп.