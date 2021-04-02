Верещук розповіла, в яких питаннях збігаються інтереси США і України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Народний депутат України від фракції “Слуга народу”, член Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук у прямому ефірі одного із телеканалів заявила, що інтереси США та України збігаються, передає УНН.
Цитата
“Президент Байден не перед ким не вивищується, він не намагається піднятися над власними інтересами, тому що його власні інтереси збігаються з інтересами США, народу, який його обрав. І точно збігаються з інтересами України, коли ми говоримо про пандемію, коли ми говоримо про корупцію, коли говоримо про загострення на Донбасі”, — прокоментувала нардеп.
Доповнення
2 квітня Володимир Зеленський повідомив, що мав телефонну розмову з Презиеднтом США Джо Байденом і що американське партнерство має вирішальне значення для України.
Контекст
Президент України Володимир Зеленський запропонував розширити “нормандський формат” за рахунок США ще в 2019 році. Тоді у Вашингтоні відзначили, що залучення нових учасників до переговорного процесу вимагає згоди всіх лідерів “нормандської четвірки”. В МЗС Франції підтримали діалог з Вашингтоном щодо Донбасу, але категорично заперечили участь США у “нормандському форматі”.
Довідка: Нормандський формат — тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна, Німеччина, Франція, Росія), де обговорюються питання щодо російської збройної агресії проти України.