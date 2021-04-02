Верещук розповіла, в яких питаннях збігаються інтереси США і України

Цитата

“Президент Байден не перед ким не вивищується, він не намагається піднятися над власними інтересами, тому що його власні інтереси збігаються з інтересами США, народу, який його обрав. І точно збігаються з інтересами України, коли ми говоримо про пандемію, коли ми говоримо про корупцію, коли говоримо про загострення на Донбасі”, — прокоментувала нардеп.

Доповнення

2 квітня Володимир Зеленський повідомив, що мав телефонну розмову з Презиеднтом США Джо Байденом і що американське партнерство має вирішальне значення для України.

Контекст

Президент України Володимир Зеленський запропонував розширити “нормандський формат” за рахунок США ще в 2019 році. Тоді у Вашингтоні відзначили, що залучення нових учасників до переговорного процесу вимагає згоди всіх лідерів “нормандської четвірки”. В МЗС Франції підтримали діалог з Вашингтоном щодо Донбасу, але категорично заперечили участь США у “нормандському форматі”.

Довідка: Нормандський формат — тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна, Німеччина, Франція, Росія), де обговорюються питання щодо російської збройної агресії проти України.