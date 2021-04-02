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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 51387 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 71819 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 109858 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145414 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195864 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193574 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 279848 просмотра

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Верещук рассказала, в каких вопросах совпадают интересы США и Украины

Верещук рассказала, в каких вопросах совпадают интересы США и Украины

Киев  •  УНН

 • 18108 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Верещук в прямом эфире одного из телеканалов заявила, что интересы США и Украины совпадают, передает УНН.

Цитата

"Президент Байден ни перед кем не возвышается, он не пытается подняться над собственными интересами, потому что его собственные интересы совпадают с интересами США, народа, который его избрал. И точно совпадают с интересами Украины, когда мы говорим о пандемии, когда мы говорим о коррупции, когда говорим об обострении на Донбассе", - прокомментировала нардеп.

Дополнение

2 апреля Владимир Зеленский сообщил, что имел телефонный разговор с Презиеднтом США Джо Байденом и американское партнерство имеет решающее значение для Украины.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить "нормандский формат" за счет США еще в 2019 году. Тогда в Вашингтоне отметили, что привлечение новых участников к переговорному процессу требует согласия всех лидеров "нормандской четверки". В МИД Франции поддержали диалог с Вашингтоном по Донбассу, но категорически отрицали участие США в "нормандском формате".

Справка: Нормандский формат - тип встреч в четырехстороннем формате (Украина, Германия, Франция, Россия), где обсуждаются вопросы российской вооруженной агрессии против Украины.

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