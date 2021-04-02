Верещук рассказала, в каких вопросах совпадают интересы США и Украины

Цитата

"Президент Байден ни перед кем не возвышается, он не пытается подняться над собственными интересами, потому что его собственные интересы совпадают с интересами США, народа, который его избрал. И точно совпадают с интересами Украины, когда мы говорим о пандемии, когда мы говорим о коррупции, когда говорим об обострении на Донбассе", - прокомментировала нардеп.

Дополнение

2 апреля Владимир Зеленский сообщил, что имел телефонный разговор с Презиеднтом США Джо Байденом и американское партнерство имеет решающее значение для Украины.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить "нормандский формат" за счет США еще в 2019 году. Тогда в Вашингтоне отметили, что привлечение новых участников к переговорному процессу требует согласия всех лидеров "нормандской четверки". В МИД Франции поддержали диалог с Вашингтоном по Донбассу, но категорически отрицали участие США в "нормандском формате".

Справка: Нормандский формат - тип встреч в четырехстороннем формате (Украина, Германия, Франция, Россия), где обсуждаются вопросы российской вооруженной агрессии против Украины.