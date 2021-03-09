Верещук розповіла, чи вакцинуватиметься від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук буде вакцинуватися від COVID-19. Про це вона розповіла в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
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“Так, вакцинуватимусь. Але тоді, коли прийде моя черга. Бо не хочу забирати у людей безкоштовну вакцину. Якщо буде змога купити, я знаю що вона буде у межах 20 дол., я куплю. Але поки що я чекаю. Бо перша черга — це військові і лікарі, вони мають отримати безкоштовну вакцину”, — уточнила Верещук.
Водночас вона підтримує публічну вакцинацію посадовців.
“Я ставлюся до цього позитивно. Маю надію, що це пришвидшить процес вакцинації і покращить суспільний імунітет”, — додала вона.
Доповнення
2 березня Президент України Володимир Зеленський зробив щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 вакциною компанії AstraZeneca — у військовому госпіталі в Сєвєродонецьку.
1 березня публічно вакцинувався від COVID-19 міністр охорони здоров’я Максим Степанов.