Верещук розповіла, чи вакцинуватиметься від COVID-19

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“Так, вакцинуватимусь. Але тоді, коли прийде моя черга. Бо не хочу забирати у людей безкоштовну вакцину. Якщо буде змога купити, я знаю що вона буде у межах 20 дол., я куплю. Але поки що я чекаю. Бо перша черга — це військові і лікарі, вони мають отримати безкоштовну вакцину”, — уточнила Верещук.

Водночас вона підтримує публічну вакцинацію посадовців.

“Я ставлюся до цього позитивно. Маю надію, що це пришвидшить процес вакцинації і покращить суспільний імунітет”, — додала вона.

Доповнення

2 березня Президент України Володимир Зеленський зробив щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 вакциною компанії AstraZeneca — у військовому госпіталі в Сєвєродонецьку.

1 березня публічно вакцинувався від COVID-19 міністр охорони здоров’я Максим Степанов.