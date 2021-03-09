Верещук рассказала, будет ли вакцинироваться от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук будет ли вакцинироваться от COVID-19. Об этом она рассказала в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
Цитата
“Да, буду вакцинироваться. Но тогда, когда придет моя очередь. Потому что не хочу отнимать у людей бесплатную вакцину. Если будет возможность купить, я знаю что она будет в пределах 20 долл., я куплю. Но пока я жду. Потому первая очередь — это военные и врачи, они должны получить бесплатную вакцину”, — уточнила Верещук.
В то же время она поддерживает публичную вакцинацию чиновников.
“Я отношусь к этому положительно. Надеюсь, что это ускорит процесс вакцинации и улучшит общественный иммунитет”, — добавила она.
Дополнение
2 марта Президент Украины Владимир Зеленский сделал прививку от коронавирусной болезни COVID-19 вакциной компании AstraZeneca — в военном госпитале в Северодонецке.
1 марта публично вакцинировался от COVID-19 министр здравоохранения Максим Степанов.