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Верещук прокоментувала “виборчі” заборони СБУ: “країною мають керувати громадяни України”

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Країною мають керувати громадяни України, говорить кандидат на посаду столичного голови і нардеп Ірина Верещук. Коментуючи ініціативу СБУ про заборону йти на вибори особам з подвійним громадянствам та тим, хто співпрацює з РФ, політик підтримала позицію спецслужб, однак із вагомим застереженням, передає УНН з посиланням на Politeka Online.

Верещук прокоментувала “виборчі” заборони СБУ: “країною мають керувати громадяни України”

“Я давно виступаю за те, щоб країною керували українські громадяни. У нас є єдине громадянство, прописано у законі і в Конституції. Чітко вказані механізми набуття, виходу і так далі. Я вважаю, що ми не маємо права на кандидування осіб — громадян іншої держави. Уявіть собі, що це доступ до державної таємниці, навіть якщо це місцева влада. Я працювала міським головою і я знаю”, — сказала вона.

Ініціативу СБУ про заборону брати участь у виборчому процесі особам, які співпрацюють з РФ, політик теж прокоментувала. За її словами у такому разі, факт співпраці має бути обов’язково доведений, а не грунтуватися на припущеннях.

“А тепер питання, щодо ймовірної співпраці із державою агресором, бо то два різні питання, які він теж обговорював. Тут у мене є певні застереження. Бо треба довести фактичну співпрацю, а довести її може тільки СБУ і тільки в певному процесі.

... особі дозволено робити все, що не заборонено законом. Якщо це не заборонено законом, а лише розцінюється як ймовірна співпраця, не можна так би мовити, притягнути громадянина України до відповідальності, або зняти з виборів саме за таким формулюванням. Ця частина питання потребує окремого вироблення конкретних механізмів, якщо цього не буде, я не буду підтримувати таких дій СБУ”, — резюмувала Верещук.

Нагадаємо, на місцевих виборах, СБУ хоче унеможливити голосування для тих, хто співпрацює з РФ.

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