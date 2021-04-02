Верещук прокоментувала розмову Зеленського з Байденом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Народний депутат України від фракції “Слуга народу”, член Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук прокоментувала першу розмову Володимира Зеленського та Джозефа Байдена, зокрема про очікування США від України у боротьбі з корупцією, передає УНН.
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“Я думаю, що від нас завжди чекають рішучих кроків у боротьбі з корупцією незалежно від ситуації, яка є. Тому, насправді, я думаю, що не було питання саме у цьому, але дійсно акценти США розставляє. Розставляє коли спілкується і з нашим оборонним відомством”, — заявила нардеп.
Деталі
Верещук сподівається, що розмова між президентами США та України буде результативною.
“Сьогодні вони порозмовляли, дасть бог, це будуть результати, а не лише розмова. І думаю, що ми вже невдовзі будемо обговорювати деталі, які матимуть зміст і сенс”, — резюмувала вона.
Доповнення
2 квітня Володимир Зеленський повідомив, що мав телефонну розмову з Презиеднтом США Джо Байденом і що американське партнерство має вирішальне значення для України.