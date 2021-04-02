Верещук прокоментувала розмову Зеленського з Байденом

Цитата

“Я думаю, що від нас завжди чекають рішучих кроків у боротьбі з корупцією незалежно від ситуації, яка є. Тому, насправді, я думаю, що не було питання саме у цьому, але дійсно акценти США розставляє. Розставляє коли спілкується і з нашим оборонним відомством”, — заявила нардеп.

Деталі

Верещук сподівається, що розмова між президентами США та України буде результативною.

“Сьогодні вони порозмовляли, дасть бог, це будуть результати, а не лише розмова. І думаю, що ми вже невдовзі будемо обговорювати деталі, які матимуть зміст і сенс”, — резюмувала вона.

Доповнення

2 квітня Володимир Зеленський повідомив, що мав телефонну розмову з Презиеднтом США Джо Байденом і що американське партнерство має вирішальне значення для України.