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Верещук прокомментировала разговор Зеленского с Байденом

Верещук прокомментировала разговор Зеленского с Байденом

Киев  •  УНН

 • 14751 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Верещук прокомментировала первый разговор Владимира Зеленского и Джозефа Байдена, в частности об ожиданиях США от Украины в борьбе с коррупцией, передает УНН.

Цитата

"Я думаю, что от нас всегда ждут решительных шагов в борьбе с коррупцией независимо от ситуации, которая есть. Поэтому, на самом деле, я думаю, что не был вопрос именно в этом, но действительно акценты США расставляет. Расставляет когда общается и с нашим оборонным ведомством", - заявила нардеп.

Детали

Верещук надеется, что разговор между президентами США и Украиной будет результативным.

"Сегодня они поговорили, даст бог, это будут результаты, а не только разговор. И думаю, что мы вскоре будем обсуждать детали, которые будут иметь содержание и смысл", - резюмировала она.

Дополнение

2 апреля Владимир Зеленский сообщил, что имел телефонный разговор с Презиеднтом США Джо Байденом и американское партнерство имеет решающее значение для Украины.

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