Верещук про вступ в НАТО: Україна має “коридор можливостей”

Цитата

“Я оптимістична щодо вступу України у НАТО. Бо безпосередньо бачу той „коридор можливостей“, який у нас зараз є. Я не кажу, що це вікно. Я кажу, що це коридор, який ми маємо пройти. І якби ми попрацювали — за 5 років ми могли б отримати ПДЧ (план дій по членству). Це реальність, але треба працювати і все залежить від нас”, — каже нардеп.

Деталі

НАТО готове збільшити підтримку України, вказує Верещук.

“НАТО готове нас посилювати. Але і ми маємо розробити законодавчі зміни і імплементувати ці законодавчі зміни. На нові рейки мають стати державні оборонні закупівлі. Але, на жаль, корупція і пострадянська інерція не дозволяють рухатися так швидко, як хотілося б”, — підкреслила вона в ефірі одного з телеканалів.

Доповнення

За оцінкою Верещук, Україні потрібно до 10 років для вступу в ЄС.