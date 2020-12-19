Верещук про відносини з РФ: у політичних еліт України немає стратегії

"Політична еліта не має стратегії. Я зараз говорю в цілому. Політична еліта України не виробила стратегію співіснування з РФ. Хтось говорить і ратує за те, щоб пробачити абсолютно усі гріхи Росії і працювати з нею, хтось навпаки каже - обнести все колючим дротом і взагалі розірвати зв’язки, хтось - за серединне рішення. Але єдиного консенсусного рішення немає. Як, наприклад, у Ізраїлі: політична еліта Ізраїлю чітко розуміє, якою є політична стратегія Ізраїлю і тому вони мають успіх. І хай всередині країни у них є тривалі суперечки, але вони рухаються і розуміють, що ззовні є ворог, з яким треба боротися. У нас наче розуміння є, а коли ми говоримо про торгівельні зв’язки, ми всі розуміємо, що є їхні товари, які ми не можемо замінити і мусимо користуватися послугами РФ. Тут питання стратегії", - сказала вона.

Верещук каже, що влада країни мусить виробити цю стратегію і поінформувати людей.

"Після розробки стратегії ми маємо прийти до суспільства і сказати: люди, ситуація буде такою: наші військові будуть зміцнювати свою обороноздатність, Міноборони буде розробляти політику у даному напрямку, Мінекономіки буде рухатись так, дипломатія – так. Тобто спочатку стратегія серед еліт, а потім - розмова із суспільством", - додала нардеп.

Раніше Верещук заявила, що Росію треба садити за стіл переговорів як сторону конфлікту.