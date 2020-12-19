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Верещук об отношениях с РФ: у политических элит Украины нет стратегии

Киев • УНН

 • 15699 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. У политических элит Украины нет стратегии развития отношений с РФ. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

Верещук об отношениях с РФ: у политических элит Украины нет стратегии

"Политическая элита не имеет стратегии. Я сейчас говорю в целом. Политическая элита Украины не выработала стратегию сосуществования с РФ. Кто-то говорит и ратует за то, чтобы простить абсолютно все грехи России и работать с ней, кто-то наоборот говорит - обнести все колючей проволокой и вообще разорвать связи, кто-то - за срединное решение. Но единого консенсусного решения нет. Как, например, в Израиле: политическая элита Израиля четко понимает, какова политическая стратегия Израиля и поэтому они имеют успех. И пусть внутри страны у них есть длительные споры, но они движутся и понимают, что извне есть враг, с которым надо бороться. У нас как бы понимание есть, а когда мы говорим о торговых связях, мы все понимаем, что есть их товары, которые мы не можем заменить и должны пользоваться услугами РФ. Здесь вопрос стратегии", - сказала она.

Верещук говорит, что власти страны должны выработать эту стратегию и проинформировать людей.

"После разработки стратегии мы должны прийти к обществу и сказать: люди, ситуация будет такой: наши военные будут укреплять свою обороноспособность, Минобороны будет разрабатывать политику в данном направлении, Минэкономики будет двигаться так, дипломатия - так. То есть сначала стратегия среди элит, а затем - разговор с обществом", - добавила нардеп.

Ранее Верещук заявила, что Россию надо сажать за стол переговоров как сторону конфликта.

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