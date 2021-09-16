Верещук про можливий обмін полоненими: ми готові на все, аби врятувати наших людей

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"Ми готові йти на всі умови, готові розглянути усі можливі варіанти, аби тільки врятувати наших людей", - сказала вона в ефірі одного з телеканалів.

Верещук додала, що процес обміну полоненими блокує Кремль.

"Кремль не допускає навіть Червоний Хрест до полонених. Не кажучи вже про обмін полоненими. Напевно, очікують якихось зручніших умов", - прокоментувала нардеп.