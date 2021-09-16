Верещук про можливий обмін полоненими: ми готові на все, аби врятувати наших людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук прокоментувала заяву президента Володимира Зеленського про можливий обмін полоненими у разі проведення нової нормандської зустрічі, передає УНН.
Цитата
"Ми готові йти на всі умови, готові розглянути усі можливі варіанти, аби тільки врятувати наших людей", - сказала вона в ефірі одного з телеканалів.
Верещук додала, що процес обміну полоненими блокує Кремль.
"Кремль не допускає навіть Червоний Хрест до полонених. Не кажучи вже про обмін полоненими. Напевно, очікують якихось зручніших умов", - прокоментувала нардеп.