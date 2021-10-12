Верещук: парламентської кризи немає

Цитата

“Політичної кризи немає і не може бути. Бо ми не маємо на неї права. Жодного — морального, політичного і навіть юридичного. Нам український народ довірив владу — сказав: ідіть і працюйте в команді. Ви маєте монобільшість, маєте президента, обирайте з поміж себе спікера, міністрів і беріть на себе відповідальність.

Отже у нас немає політичної кризи і точно її не може бути”, — сказала вона в ефірі програми “Свобода слова на ICTV”.