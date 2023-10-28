Ірина Верещук сказала, що заступник Кличка Поворозник "хабарів не брав"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук сказала, що перший заступник мера столиці Віталія Кличка - Микола Поворозник "хабарів не брав". Таке повідомлення вона опублікувала у Facebook на виконання рішення суду про спростування недостовірної інформації стосовно першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника, передає УНН.
Цитата
"Спростування недостовірної інформації стосовно Поворозника Миколи Юрійовича. Виконую рішення Київського апеляційного суду міста Києва і кажу: Перший заступник мера Кличка, Поворозник Микола Юрійович, хабарів не брав. Всім гарного дня!" - написала сьогодні Верещук у Facebook.
Контекст
Як розповіла Верещук, питання стосується одного з телеефірів у травні 2021 року. "Київський апеляційний суд встав на сторону пана П. і зобов'язав мене спростувати недостовірну інформацію", - зазначила Верещук у Facebook 26 жовтня.