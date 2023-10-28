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Ирина Верещук сказала, что заместитель Кличко Поворозник "взяток не брал"

Киев • УНН

 • 244523 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сказала, что первый заместитель мэра столицы Виталия Кличко - Николай Поворозник "взяток не брал". Такое сообщение она опубликовала в Facebook во исполнение решения суда об опровержении недостоверной информации относительно первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника, передает УНН.

Ирина Верещук сказала, что заместитель Кличко Поворозник "взяток не брал"

Цитата

"Опровержение недостоверной информации относительно Поворозника Николая Юрьевича. Выполняю решение Киевского апелляционного суда города Киева и говорю: Первый заместитель мэра Кличко, Поворозник Николай Юрьевич, взяток не брал. Всем хорошего дня!" - написала сегодня Верещук в Facebook.

Контекст

Как рассказала Верещук, вопрос касается одного из телеэфиров в мае 2021 года. "Киевский апелляционный суд встал на сторону господина П. и обязал меня опровергнуть недостоверную информацию", - отметила Верещук в Facebook 26 октября.

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