Ирина Верещук сказала, что заместитель Кличко Поворозник "взяток не брал"

Цитата

"Опровержение недостоверной информации относительно Поворозника Николая Юрьевича. Выполняю решение Киевского апелляционного суда города Киева и говорю: Первый заместитель мэра Кличко, Поворозник Николай Юрьевич, взяток не брал. Всем хорошего дня!" - написала сегодня Верещук в Facebook.

Контекст

Как рассказала Верещук, вопрос касается одного из телеэфиров в мае 2021 года. "Киевский апелляционный суд встал на сторону господина П. и обязал меня опровергнуть недостоверную информацию", - отметила Верещук в Facebook 26 октября.