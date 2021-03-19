Верещук назвала дедлайн прийняття закону про корінні народи
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. До 23 серпня цього року парламент має ухвалити закон, який визначить правовий статус корінного народу України. Про це в ефірі програми “Право на владу” заявила народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук, передає УНН.
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Вона уточнила, що відповідний проект ЗУ розробив Кабінет міністрів України.
“У нас є кілька корінних народів. Окрім українців, це кримські татари, караїми, кримчаки, греки Приазов’я. Закон визначить, хто є корінним народом, яким є їх статус і повноваження”, — каже Верещук.
Парламент неодноразово пробував, але так і не зміг прийняти такий закон, нагадала нардеп.
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“На сьогодні визначення „корінний народ“ у законодавстві України немає. Ми маємо лише постанову від березня 2014 року про визнання кримсько-татарського народу корінним, і звернення до ООН, доєднання до декларації щодо прав корінних народів.
Була спроба у червні 2015 року визнати корінним народом караїмів і кримчаків. Але цього не сталося — парламент не проголосував і не визнав. Тому це той гештальт, який ми маємо закрити до 23 серпня поточного року”, — сказала Верещук.
Доповнення
Представництво Президента в АР Крим наголошувало на важливості ухвалення закону про три корінні народи України, які мають стосунок до незаконно анексованого Криму.