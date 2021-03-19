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Верещук назвала дедлайн принятия закона о коренных народах

Верещук назвала дедлайн принятия закона о коренных народах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. До 23 августа этого года парламент должен принять закон, который определит правовой статус коренного народа Украины. Об этом в эфире программы “Право на власть” заявила народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук, передает УНН.

Детали

Она уточнила, что соответствующий проект Закона разработал Кабинет министров Украины.

“У нас есть несколько коренных народов. Кроме украинцев, это крымские татары, караимы, крымчаки, греки Приазовья. Закон определит, кто является коренным народом, каков их статус и полномочия”, - говорит Верещук.

Парламент неоднократно пробовал, но так и не смог принять такой закон, напомнила депутат.

Цитата

“На сегодня определение” коренной народ “в законодательстве Украины нет. Мы только постановление от марта 2014 о признании крымско-татарского народа коренным, и обращение к ООН, доеднання декларации о правах коренных народов.

Была попытка в июня 2015 года признать коренным народом караимов и крымчаков. Но этого не произошло — парламент не проголосовал и не признал. Поэтому это тот гештальт, который мы должны закрыть до 23 августа текущего года”, - сказала Верещук.

Дополнение

Представительство Президента в АР Крым подчеркивало важность принятия закона о трех коренные народы Украины, имеющих отношение к незаконно аннексированного Крыму.

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