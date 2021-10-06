Верещук: нам є чому навчитись в Ізраїлю в питаннях безпеки та оборони

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"На запрошення Президента Зеленського з державним візитом в Україні перебуває Президент Ізраїлю Іцхак Герцог. Сьогодні на робочому ланчі мала честь познайомитись з паном Президентом", - розповіла Верещук на своїй сторінці у Facebook.

Під час зустрічі сторони обговорювали оборонні та безпекові питання, каже нардеп.

"У плані безпеки та оборони в Ізраїля є чому повчитись! І ми навчимось", - зазначила Верещук.

Нагадаємо

Нещодавно Ірина Верещук заявила, що престиж військової служби визначається грошовим забезпеченням.