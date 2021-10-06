Верещук: нам є чому навчитись в Ізраїлю в питаннях безпеки та оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук відвідала приймання та робочий ланч Посольства Ізраїлю на честь державного візиту до України президента Держави Ізраїль Іцхака Герцога, передає УНН.
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"На запрошення Президента Зеленського з державним візитом в Україні перебуває Президент Ізраїлю Іцхак Герцог. Сьогодні на робочому ланчі мала честь познайомитись з паном Президентом", - розповіла Верещук на своїй сторінці у Facebook.
Під час зустрічі сторони обговорювали оборонні та безпекові питання, каже нардеп.
"У плані безпеки та оборони в Ізраїля є чому повчитись! І ми навчимось", - зазначила Верещук.
Нагадаємо
Нещодавно Ірина Верещук заявила, що престиж військової служби визначається грошовим забезпеченням.