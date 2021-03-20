Верещук: корумпована судова система не завадила Зеленському йти шляхом лідера
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Президенту України Володимиру Зеленському вдалося зробити те, чого у свій час не зміг його попередник - Петро Порошенко. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила народний депутат Ірина Верещук, передає УНН.
Цитата:
"В умовах нереформованої держави Зеленський знайшов дієвий інструмент - РНБО - для боротьби з негативним впливом на національну безпеку", - уточнила вона.
"Потрібно суспільству демонструвати той шлях, який має демонструвати лідер. І президент Зеленський його чітко відчув. Навіть у нереформованій країні, навіть коли нереформована і корумпована судова система працює проти - він це зробив. Навіть в умовах, коли олігархи контролюють судову систему через своїх людей, а суди чесно служать не державі, а олігархам. Саме тому, що Президент Порошенко не зробив - президентом став Зеленський", - сказала Верещук.
Доповнення
Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції до низки колишніх високопосадовців, зокрема до президента України Віктора Януковича, експрем'єра Миколи Азарова.
Також РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, Тараса Козака і медіагрупи.
Крім того Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції щодо 19 компаній у сфері надрокористування.