Верещук: для завершения війни потрібен діалог, якого Росія уникає

"Якщо ціль завершити війну – потрібен діалог (якщо ми говоримо про дипломатичний шлях, а не військовий). І тут питання: а як прямо розмовляти з Росією, якщо Росія не визнає себе стороною і уникає такого діалогу?", - сказала вона.

Складнощів додає факт посилення тиску з боку РФ на політичну підгрупу Тристоронньої контактної групи, продовжила нардеп.

"Чітко і не двозначно, говорячи про те, що "Росії там немає", що вона всього лиш "миротворець", який у Тристоронній контактній групі, мовляв, "допомагає" нам вирішити "громадянський конфлікт" - внутрішній з "ЛДНР". Як у таких умовах можна знайти шлях до прямого діалогу?", - каже Верещук.

Нардеп додала, що РФ здійснює політичний тиск на Україну "з усіх сторін".

"Росія наполягає на тому, що ми маємо імплементувати у Конституцію політичну частину "Мінська". А це те, що ми не можемо зробити ні фізично, ні політично, ні юридично - ніяк", - резюмувала нардеп.