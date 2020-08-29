Верещук: чому при бюджеті столиці у 58 млрд грн не вирішуються нагальні проблеми киян – питання до Кличка

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 150463 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 104411 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 97430 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 105554 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 125830 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 137533 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 221314 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216057 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186575 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176172 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
77%
Популярнi новини

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 50216 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 47201 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 153487 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 29001 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 45182 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 150461 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 153535 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 277964 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 302052 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 384997 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 45222 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 29040 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 47236 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 50245 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 126203 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Верещук: чому при бюджеті столиці у 58 млрд грн не вирішуються нагальні проблеми киян – питання до Кличка

Київ • УНН

 • 11803 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. При бюджеті Києва у розмірі 58 млрд грн, у місті жодним чином не вирішуються нагальні проблеми, не говорячи вже про метро на Троєщину, "перехоплюючі" стоянки, корки чи Бортницьку станцію аерації, на яку кошти є ще з 2015 року. Чому так відбувається - має пояснити Кличко, наголошує кандидат на посаду столичного голови, нардеп Ірина Верещук, передає УНН з посиланням на Politeka Online.

Верещук: чому при бюджеті столиці у 58 млрд грн не вирішуються нагальні проблеми киян – питання до Кличка

Натомість, каже політик, в нас є флагштоки за 50 млн, за які можна було побудувати садочки або принаймні добудувати інфекційне відділення Олександрівської лікарні.

“І сила є, і воля є, а сили волі немає. То що заважає при бюджеті в 58 млрд грн? Уявіть. Це достатньо великі кошти, аби ми бачили більшу кількість комфортного громадського транспорту в Києві, а в нас його немає, і напевно, не буде при такому мерстві і такому стані справ.

У нас не буде ніяких нових лікарень. Зате у нас будуть нові флагштоки за 50 млн.

Я подивилася скільки можна за 50 млн грн побудувати садочків, додаткових місць у школах створити чи добудувати Олександрівську лікарню. У даному випадку — центр інфекційних хвороб точно вже би мав функціонувати за такі гроші”, — сказала політик.

На жаль, цього не відбувається, а тому вирішувати, чи влаштовує така ситуація чи її треба змінювати — вже прерогатива самих киян, зауважує Верещук.

“Питання — до самих киян, до нас з вами. Ми або хочемо змін, і розуміємо, що при такому бюджеті — 58 млрд грн — точно можна зробити справу і знайти можливість і на еко-активістів, і на ті організації, які вже розробили велосипедну концепцію, тощо”, — сказала вона.

Як писав УНН, напередодні у Києві встановили найвищий флагшток з найбільшим прапором України. Мер Кличко особисто брав участь у піднятті прапору напередодні Дня Незалежності.

Проте за кілька днів прапор спустили. У соціальних мережах ситуацію назвали черговим конфузом мера та зауважували, що стяг міг порватися.

Сам Кличко, трохи згодом, підтвердив, що прапор дійсно спустили, і сталося це начебто для проведення “регламентних робіт”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.50
Bitcoin
$79,708.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,194.00
Ethereum
$1,524.81