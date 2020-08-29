Верещук: чому при бюджеті столиці у 58 млрд грн не вирішуються нагальні проблеми киян – питання до Кличка

Натомість, каже політик, в нас є флагштоки за 50 млн, за які можна було побудувати садочки або принаймні добудувати інфекційне відділення Олександрівської лікарні.

“І сила є, і воля є, а сили волі немає. То що заважає при бюджеті в 58 млрд грн? Уявіть. Це достатньо великі кошти, аби ми бачили більшу кількість комфортного громадського транспорту в Києві, а в нас його немає, і напевно, не буде при такому мерстві і такому стані справ.

У нас не буде ніяких нових лікарень. Зате у нас будуть нові флагштоки за 50 млн.

Я подивилася скільки можна за 50 млн грн побудувати садочків, додаткових місць у школах створити чи добудувати Олександрівську лікарню. У даному випадку — центр інфекційних хвороб точно вже би мав функціонувати за такі гроші”, — сказала політик.

На жаль, цього не відбувається, а тому вирішувати, чи влаштовує така ситуація чи її треба змінювати — вже прерогатива самих киян, зауважує Верещук.

“Питання — до самих киян, до нас з вами. Ми або хочемо змін, і розуміємо, що при такому бюджеті — 58 млрд грн — точно можна зробити справу і знайти можливість і на еко-активістів, і на ті організації, які вже розробили велосипедну концепцію, тощо”, — сказала вона.

Як писав УНН, напередодні у Києві встановили найвищий флагшток з найбільшим прапором України. Мер Кличко особисто брав участь у піднятті прапору напередодні Дня Незалежності.

Проте за кілька днів прапор спустили. У соціальних мережах ситуацію назвали черговим конфузом мера та зауважували, що стяг міг порватися.

Сам Кличко, трохи згодом, підтвердив, що прапор дійсно спустили, і сталося це начебто для проведення “регламентних робіт”.