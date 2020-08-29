Верещук: почему при бюджете столицы в 58 млрд грн не решаются насущные проблемы киевлян - вопрос к Кличко

Зато, говорит политик, у нас есть флагштоки за 50 млн, за которые можно было построить садики или хотя бы достроить инфекционное отделение Александровской больницы.

"И сила есть, и воля есть, а силы воли нет. Что мешает при бюджете в 58 млрд грн? Представьте. Это достаточно большие средства, чтобы мы видели большее количество комфортного общественного транспорта в Киеве, а у нас его нет, и наверное, не будет при таком мэре и таком положении дел.

У нас не будет никаких новых больниц. Зато у нас будут новые флагштоки за 50 млн.

Я посмотрела сколько можно за 50 млн грн построить садов, дополнительных мест в школах создать или достроить Александровскую больницу. В данном случае - центр инфекционных болезней точно уже должен был функционировать за такие деньги", - сказала политик.

К сожалению, этого не происходит, а потому решать, устраивает такая ситуация или ее надо менять - уже прерогатива самих киевлян, замечает Верещук.

"Вопрос - в самих киевлян, к нам с вами. Мы либо хотим изменений, и понимаем, что при таком бюджете - 58 млрд грн - точно можно сделать дело и найти возможность и на эко-активистов, и на те организации, которые уже разработали велосипедную концепцию и т.д.", - сказала она.

Как писал УНН, накануне в Киеве установили самый высокий флагшток с самым большим флагом Украины. Мэр Кличко лично участвовал в поднятии флага накануне Дня Независимости.

Однако через несколько дней флаг спустили. В социальных сетях ситуацию назвали очередным конфузом мэра и отмечали, что знамя могло порваться.

Сам Кличко, чуть позже, подтвердил, что флаг действительно спустили, и произошло это якобы для проведения "регламентных работ".