Венгер після закінчення сезону залишить пост тренера "Арсеналу"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. 68-річний наставник "Арсеналу" Арсен Венгер покине свій пост по завершенню сезону 2017/18 років, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Арсеналу".
"Після тривалих роздумів і подальших обговорень з клубом, я прийшов до висновку, що буде правильно покинути команду в кінці сезону. Вдячний, що мав можливість служити клубу стільки пам'ятних років. Весь цей час я керував ним з повною самовіддачею і чесністю. Закликаю вболівальників підтримувати команду, щоб фінішувати якомога вище. Всі, хто любить "Арсенал" - подбайте про цінності клубу. Я буду завжди любити і підтримувати "Арсенал", - сказав француз.
Відзначимо, що "Арсенал" знаходиться тільки на 6му місці в таблиці чемпіонату Англії і відстає від зони ЛЧ на 14 балів.
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Примітно, що попри становище в АПЛ, Венгер може вивести "канонірів" в Лігу чемпіонів. Для цього французькому спеціалісту потрібно виграти Лігу Європи. Наразі "Арсенал" буде проводити півфінал проти "Атлетіко".
Окрім того додамо, Венгер перебуває на чолі лондонського колективу починаючи з 1996 року. За цей період він тричі ставав з клубом чемпіоном Англії, сім разів завойовував Кубок, ще сім разів - Суперкубок. Тричі визнавався кращим тренером АПЛ і чотири рази - тренером року в Європі. Також Венгер був включений в Зал слави англійського футболу (2006).