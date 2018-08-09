Венесуела офіційно попросила Колумбію видати підозрюваних у замаху на Мадуро
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Влада Венесуели офіційно запросили у Колумбії видачі підозрюваних у замаху на президента країни Ніколаса Мадуро 4 серпня. Про це заявив у четвер глава МЗС республіки Хорхе Арреаса за підсумками зустрічі з радником посольства Колумбії в Каракасі Агусто Бланко, повідомляє УНН з посиланням Venezolana de Television.
У числі п’яти підозрюваних значиться і депутат венесуельського парламенту від опозиції Хуліо Борхес, а також полковник у відставці Освальдо Паломо. На думку Арреаси, у Колумбії ця “група терористів” проходила підготовку для здійснення замаху.
У середу генпрокурор Венесуели Тарек Вільям Сааб розповів, що влада встановила пряму участь у замаху 19 осіб і мають намір попросити допомогу в розслідуванні у США і Колумбії. У четвер коло підозрюваних було розширено до 25 осіб.
Нагадаємо, верховний суд Венесуели 8 серпня видав санкцію на заочний арешт Борхеса і продовжив утримання під вартою затриманого напередодні депутата Хуана Рекесенса. Пізніше в той же день Конституційна асамблея, де немає жодного представника опозиції, відкликала депутатську недоторканність у цих парламентаріїв.