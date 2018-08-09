Венесуэла официально попросила Колумбию выдать подозреваемых в покушении на Мадуро

В числе пяти подозреваемых значится и депутат венесуэльского парламента от оппозиции Хулио Борхес, а также полковник в отставке Освальдо Паломо. По мнению Арреасы, в Колумбии эта “группа террористов” проходила подготовку для осуществления покушения.

В среду генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб рассказал, что власти установили прямое участие в покушении 19 человек и намерены попросить помощи в расследовании в США и Колумбии. В четверг круг подозреваемых был расширен до 25 человек.

Напомним, Верховный суд Венесуэлы 8 августа выдал санкцию на заочный арест Борхеса и продлил содержание под стражей задержанного накануне депутата Хуана Рекесенса. Позже в тот же день Конституционная ассамблея, где нет ни одного представителя оппозиции, отозвала депутатской неприкосновенности в этих парламентариев.