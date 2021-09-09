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Венедіктова в Гаазі відвідає судове засідання у справі МН17

Венедіктова в Гаазі відвідає судове засідання у справі МН17

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова перебуває з робочою поїздкою у Гаазі. В рамках візиту вона зустрілась із представниками Державної прокуратури Королівства Нідерланди. Про це інформують в Офісі Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

Венедіктова зустрілася з Генеральним прокурором Тео Хофстее та заступником Генерального прокурора і керівником спільної слідчої групи у справі за фактом збиття Боїнгу рейсу МН17 Дігною ван Бутцелар. Цього тижня в комплексі юстиції “Схіпхол” розпочався черговий блок слухань в справі МН17 — в окружному суді Гааги слово мають родичі загиблих. Ірина Венедіктова відвідає судове засідання у четвер.

Цитата

“Судові процеси щодо злочинів, вчинених в Україні в умовах збройного конфлікту — надзвичайно важливі. Ми уважно стежимо за перебігом слухань у справі трагічного рейсу МН17. Також з нетерпінням очікуємо рішення Міжнародного кримінального суду про початок повноцінного розслідування воєнних злочинів на Донбасі та в Криму. Крім цього, для нас велику роль грають також рішення національних судів інших держав щодо найманців, які воювали на Сході України та кваліфікація їх дій як терористичних. Тільки цими днями в Чехії були ухвалені важливі вироки щодо позбавленням волі її громадян за участь в бойових діях. Розслідування всіх воєнних злочинів і злочинів проти людяності для нас надзвичайно важливий виклик. Попри відсутність доступу до території їх вчинення, ми рухаємось і на національному, і на міжнародному рівні”, — зазначила Ірина Венедіктова.

Справа MH17

17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю. Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули.

24 травня 2018 року Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою “Бук”, що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації.

У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня минулого року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17. Підозрювані — троє громадян Росії і один — України — Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, яких звинувачують в причетності до трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній.

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