Велику хартію вольностей намагалися поцупити із собору у Солсбері

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У британському Солсбері заарештували чоловіка, який спробував вкрасти з місцевого собору одну з копій Великої хартії вольностей (Magna Carta). Про це повідомили у поліції графства Вілтшир, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".