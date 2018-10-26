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Велику хартію вольностей намагалися поцупити із собору у Солсбері

Велику хартію вольностей намагалися поцупити із собору у Солсбері

Київ • УНН

 • 9629 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У британському Солсбері заарештували чоловіка, який спробував вкрасти з місцевого собору одну з копій Великої хартії вольностей (Magna Carta). Про це повідомили у поліції графства Вілтшир, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Як відзначає видання, інцидент стався ввечері 25 жовтня.

Сигналізація спрацювала після того, як 45-річний чоловік розбив скло, під яким зберігався документ, пише видання.

У поліції запевнили, що копію хартії не пошкоджено, але на якийсь час її приберуть.

Відзначимо, що британське Солсбері останнім часом часто згадується у контексті отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипала.

Собор же став відомим після того, як двоє росіян - Петров і Боширов - яких підозрюють у замаху на Скрипаля, в інтерв'ю російським ЗМІ повідомили, що їздили у Солсбері, аби побачити всесвітньовідомий собор із 127-метровим шпилем.

Довідка: Велика хартія вольностей, відома також як Magna Carta – один з найважливіших документів в історії королівства. Документ уклали у 1215 році. Він захищав низку юридичних прав вільного населення Англії.

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