Велику хартію вольностей намагалися поцупити із собору у Солсбері
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У британському Солсбері заарештували чоловіка, який спробував вкрасти з місцевого собору одну з копій Великої хартії вольностей (Magna Carta). Про це повідомили у поліції графства Вілтшир, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Як відзначає видання, інцидент стався ввечері 25 жовтня.
Сигналізація спрацювала після того, як 45-річний чоловік розбив скло, під яким зберігався документ, пише видання.
У поліції запевнили, що копію хартії не пошкоджено, але на якийсь час її приберуть.
Відзначимо, що британське Солсбері останнім часом часто згадується у контексті отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипала.
Собор же став відомим після того, як двоє росіян - Петров і Боширов - яких підозрюють у замаху на Скрипаля, в інтерв'ю російським ЗМІ повідомили, що їздили у Солсбері, аби побачити всесвітньовідомий собор із 127-метровим шпилем.
Довідка: Велика хартія вольностей, відома також як Magna Carta – один з найважливіших документів в історії королівства. Документ уклали у 1215 році. Він захищав низку юридичних прав вільного населення Англії.