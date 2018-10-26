Великую хартию вольностей пытались украсть из собора в Солсбери
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В британском Солсбери арестовали мужчину, который попытался украсть из местного собора одну из копий Великой хартии вольностей (Magna Carta). Об этом сообщили в полиции графства Уилтшир, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Как отмечает издание, инцидент произошел вечером 25 октября.
Сигнализация сработала после того, как 45-летний мужчина разбил стекло, под которым хранился документ, пишет издание.
В полиции заверили, что копия хартии не была повреждена, но на время ее уберут.
Отметим, что британское Солсбери в последнее время часто упоминается в контексте отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля.
Собор же стал известным после того, как двое россиян - Петров и Боширов - подозреваемых в покушении на Скрипаля, в интервью российским СМИ сообщили, что ездили в Солсбери, чтобы увидеть всемирно известный собор с 127-метровым шпилем.
Справка: Великая хартия вольностей, известная также как Magna Carta - один из важнейших документов в истории королевства. Документ заключили в 1215 году. Он защищал ряд юридических прав свободного населения Англии.