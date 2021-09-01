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Велику групу дітей викрали зі школи на північному заході Нігерії

Велику групу дітей викрали зі школи на північному заході Нігерії

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Велику групу дітей було викрадено зі школи в північно-західному нігерійському штаті Замфара в останній з серії масових викрадень в регіоні. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Останній інцидент стався в середній школі міста Кая, повідомили Reuters кілька місцевих жителів. Кая знаходиться в сільській місцевості Замфара, яка була одним з найбільш постраждалих штатів від викрадень.

Співробітник школи, підтвердив, що напад мав місце, і сказав, що кількість викрадених дітей ще точно не відомо, оскільки ведеться підрахунок. За його словами, в школі на той момент було понад 500 дітей.

Доповнення

З грудня 2020 року понад 1 100 учнів були викрадені зі своїх шкіл або коледжів на північному заході Нігерії.

Масові викрадення, тактика ісламістських повстанців на північному сході в попередні роки, останнім часом здійснювалася на північному заході збройними бандами, які шукають викуп.

Замфара - один з чотирьох штатів на північному заході Нігерії.

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