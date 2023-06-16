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Велика пресконференція та автограф-сесія Monte

Київ • УНН

 • 870555 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. У Києві 12 червня за підтримки компанії FAVBET відбулася пресконференція нових зірок українського кіберспорту — команди Monte, яка нещодавно повернулася після сенсаційного виступу на BLAST.tv Paris Major 2023. Захід відбувся у конференц-залі футбольного клубу «Динамо», передає УНН.

Велика пресконференція та автограф-сесія Monte

Деталі

Monte — українська команда, яка цього року наробила багато шуму на світовій сцені, неочікувано увірвавшись до еліти кіберспорту та зайнявши місце найсильнішої команди CS:GO України.

У травні команда провела потужний виступ на BLAST.tv Paris Major 2023, який починала у статусі андердога. Тут українцями вдалось вийти до стадії чемпіонів, обігравши набагато більш титуловані команди, в тому числі FURIA, fnatic та іншу українську організацію — знаменитих Na'Vi.

Зупинити гравців Monte вдалось лише німцям GamerLegion, що від початку вважались фаворитами турніру. Підсумок Monte — п’яте місце на змаганнях, які можна вважати аналогом Ліги Чемпіонів у світі CS:GO, та потрапляння у топ-10 світового рейтингу.

Це — величезне досягнення для команди, заснованої лише за два роки до цього. Monte було створено у 2021 Володимиром «Woro2k» Велетнюком, а натхненням для назви його рідне місто Монастирище у Черкаській області. Герб міста навіть ліг в основу логотипа організації.

Зараз у складі Monte 5 гравців — українці Володимир «Woro2k» Велетнюк, Сергій «DemQQ» Демченко та Віктор «sdy» Оруджев, поляк Симон «kRaSnaL» Мрожек та Мохаммад «Boros» Малхас з Йорданії. Команда відзначається чіткою проукраїнською позицією та спілкується виключно українською або англійською. А під час BLAST.tv Paris Major 2023 на формі гравців було розміщено QR-код, за яким можна було зробити донат на United24.

Напередодні паризького мейджору команда уклала спонсорський контракт з компанією FAVBET, яка, спираючись на багаторічний досвід попередніх кіберспортивних партнерств, змогла розгледіти величезний потенціал молодого колективу.

«Ми побачили відповідальність, цілеспрямованість, командну роботу та неймовірно професійний підхід до підготовки. Все це — якості майбутніх чемпіонів. Ми вітаємо Monte з потраплянням у десятку кращих команд світу та щасливі, що Україну на міжнародній кіберспортивній арені представляють саме вони. Тож запросили всіх познайомитись з ними ближче під час нашої пресконференції», — розповіли у FAVBET.

На заході були присутні Woro2k та DemQQ разом з тренером Сергієм «lmbt» Бежановим та менеджером Айдином «KrizzeN» Турлибековим. Під час події учасники мали змогу особисто поспілкуватись із гравцями та тренерами Monte, взяти автографи, а також виграти мерч Monte та інші подарунки під час тематичного кві

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