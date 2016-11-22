Ведучим Євробачення - 2017 обрали С.Притулу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Стало відомо, хто вестиме прямі ефіри національного відбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2017, що відбудеться в Україні, ведучим обрали популярного телеведучого та шоумена Сергія Притулу. Про це йдеться на сайті телеканалу СТБ, який проводить національний відбір спільно з “UA:Перший”, передає УНН.
“В якості ведучого ми запросили, на наш погляд, одного з найяскравіших ведучих України — Сергія Притулу,” — зазначила генеральний продюсер СТБ Галина Пілютикова.
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Сам С.Притула розповів, що прийняв пропозицію з радістю.
“Я дуже радий приєднатися до команди Національного відбору. Як і мільйони українців, я уважно стежив за ходом торішнього відбору, і побачене мені максимально сподобалось... І я повністю поділяю думку музичних критиків, що це був найсильніший Національний відбір за всі роки,” — сказав він.
Нагадаємо, що прямі ефіри національних відборів відбудуться 4 лютого, 11 лютого та 18 лютого.
А ім’я артиста, який представлятиме Україну на домашньому Євробаченні у травні стане відомо під час фіналу 25 лютого.