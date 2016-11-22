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Ведущим Евровидения - 2017 выбрали С.Притулу

Киев • УНН

 • 12011 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Стало известно, кто будет вести прямые эфиры национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение-2017, который состоится в Украине, ведущим выбрали популярного телеведущего и шоумена Сергея Притулу. Об этом говорится на сайте телеканала СТБ, который проводит национальный отбор совместно с "UA: Первый", передает УНН.

Ведущим Евровидения - 2017 выбрали С.Притулу

"В качестве ведущего мы пригласили на наш взгляд, одного из самых ярких ведущих Украины - Сергею Притулу", - отметила генеральный продюсер СТБ Галина Пилютикова.

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Сам С.Притула рассказал, что принял предложение с радостью.

"Я очень рад присоединиться к команде Национального отбора. Как и миллионы украинцев, я внимательно следил за ходом прошлогоднего отбора, и увиденное мне очень понравилось ... И я полностью разделяю мнение музыкальных критиков, это был сильнейший Национальный отбор за все годы ", - сказал он.

Напомним, что прямые эфиры национальных отборов состоятся 4 февраля, 11 февраля и 18 февраля.

А имя артиста, который будет представлять Украину на домашнем Евровидении в мае станет известно во время финала 25 февраля.

Украинские Национальные Новости

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