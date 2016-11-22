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Вчителька намагалася продати 13-річну ученицю за 10 тис. дол.

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Співробітники поліції Харківської області завершили 4-місячну операцію по запобіганню злочину, 52-річна викладачка української мови та літератури спецінтернату для важких підлітків в Харківській області, намагалася продати свою ученицю за 10 тисяч доларів. Про це написав Глава МВС України Арсен Аваков у Fаcebook, передає УНН.

Вчителька намагалася продати 13-річну ученицю за 10 тис. дол.

“Галина Іванівна майже рік розробляла свій „бізнес-план“ по продажу 13-річної землячки. Вона визначила дівчинку з неблагополучної сім’ї в свій інтернат, підшукувала покупця, передавала документи. Так, коли покупець поцікавився здоров’ям дитини, натякаючи, що мова йде про вилучення органів — за 1000 гривень принесла фотографії дівчинки і медичну карту,” — повідомив А.Аваков.

Зазначається, що “взяли” продавщицю “на гарячому” — коли вона вивела дитину за територію інтернату, привела дівчинку до “покупцям” і взяла гроші.

Крім того, поліцейські отримали інформацію про намір “педагога” 4 місяці тому, відразу почали оперативний контроль і негласну охорону дитини.

Зараз затримана допитується слідчими і чекає суду щодо визначення запобіжного заходу.

За фактом злочину відкрито справу за частиною 2 ст. 149 КК України — продаж, інша оплатна передача людини з метою сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, втягнення у злочинну діяльність, залучення в боргову кабалу, усиновлення (удочеріння) в комерційних цілях, використання в збройних конфліктах, експлуатації її праці, вчинені щодо неповнолітнього.

Інкримінована стаття передбачає від 3 до 12 років позбавлення волі.

 

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