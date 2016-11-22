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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Учительница пыталась продать 13-летнюю ученицу за 10 тыс. долл.

Киев • УНН

 • 8663 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сотрудники полиции Харьковской области завершили 4-месячную операцию по предотвращению преступления, 52-летняя преподавательница украинского языка и литературы специнтерната для трудных подростков в Харьковской области, пыталась продать свою ученицу за 10 тыс. долларов. Об этом написал Глава МВД Украины Арсен Аваков в Fаcebook, передает УНН.

Учительница пыталась продать 13-летнюю ученицу за 10 тыс. долл.

"Галина Ивановна почти год разрабатывала свой "бизнес-план" по продаже 13-летней землячки. Она определила девочку из неблагополучной семьи в свой интернат, подыскивала покупателя, передавала документы. Так, когда покупатель поинтересовался здоровьем ребенка, намекая, что речь идет об изъятии органов - за 1000 гривен принесла фотографии девочки и медицинскую карту ", - сообщил Аваков.

Отмечается, что "взяли" продавщицу "на горячем" - когда она вывела ребенка за территорию интерната, привела девочку к "покупателям" и взяла деньги.

Кроме того, полицейские получили информацию о намерении "педагога" 4 месяца назад, и сразу начали оперативный контроль и негласную охрану ребенка.

Сейчас задержанная опрашивается следователями и ждет суда по определению меры пресечения.

По факту преступления возбуждено дело по части 2 ст. 149 УК Украины - продажа, другая платная передача человека с целью сексуальной эксплуатации, использования в порнобизнесе, вовлечения в преступную деятельность, вовлечение в долговую кабалу, усыновления (удочерения) в коммерческих целях, использования в вооруженных конфликтах, эксплуатации его труда, совершенные в отношении несовершеннолетнего.

Данная статья предусматривает от 3 до 12 лет лишения свободы.

 

Украинские Национальные Новости

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