Вчені показали вигляд супермісяця з Землі та космосу

Зокрема, явище повного супермісяця це найближча відстань Місяця до Землі (222 443 милі або 357 987 км). Таке явище відбувається через те, що повний місяць і найбільше наближення Місяця до Землі збігається.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Американський учений розповів, коли Земля і Місяць зіштовхнуться

The station transits the Moon at roughly five miles per second, Saturday, Dec. 2, 2017, in Manchester Township, York County, Pennsylvania. Credit: NASA/Joel Kowsky pic.twitter.com/hBdFnNsUYB

— Intl. Space Station (@Space_Station) 3 грудня 2017 р.

Beautiful moonrise to get you motivated for the #supermoon tonight. We have a front row seat from @Space_Station, not a chance of cloud cover to get in our way. pic.twitter.com/IrQ9tQFq8U

— Randy Bresnik (@AstroKomrade) 3 грудня 2017 р.

Have you stepped outside to see tonight’s supermoon? Here, the Moon is seen as it rose this evening in Washington, DC. Today’s full Moon is the first of three consecutive supermoons. Details: https://t.co/GccSiA5Jbb pic.twitter.com/tUPcat13T1

— NASA (@NASA) 4 грудня 2017 р.

An aircraft passes in front of the Moon, Sunday, Dec. 3, 2017 in Washington. Today's full Moon is the first of three consecutive supermoons. #supermoon2017 https://t.co/IYFIJS2n6z pic.twitter.com/uzXZAsjYEf

— NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) 4 грудня 2017 р.

The #supermoon rising over Mongolia. Good night from @Space_Station. pic.twitter.com/9OuWQaA4dL

— Randy Bresnik (@AstroKomrade) 3 грудня 2017 р.