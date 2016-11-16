Вбивцю чоловіка судитимуть на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. На Луганщині судитимуть чоловіка, який у вересні поточного року вбив сусіда під час спільного вживання спиртних напоїв. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Так, у вересні місяці поточного року під час спільного вживання спиртних напоїв мешканець села Піщане наніс саморобним заточеним напилком своєму сусіду удари в область голови та тулуба. Від отриманих тілесних ушкоджень останній помер.
Чоловіка судитимуть ч. 1 ст. 115 (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) ККУ. Злочинцю загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.