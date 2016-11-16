Убийцу мужчины будут судить в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Луганской области будут судить мужчину, который в сентябре текущего года убил соседа во время совместного употребления спиртных напитков. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Так, в сентябре текущего года во время совместного употребления спиртных напитков житель села Песчаное нанес самодельным заточенным напильником своему соседу удары в область головы и туловища. От полученных телесных повреждений последний скончался.
Мужчину будут судить ч. 1 ст. 115 (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) УК. Преступнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.