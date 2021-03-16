Вандали зіпсували графіті Бенксі, зображене на стіні в’язниці в Редінгу

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Англійський художник Бенксі, вночі, 1 березня зобразив на стіні в’язниці в Редінгу втікача, що спускається вниз по листках, які виходять із друкарської машинки. Повідомляється, що намальованим в’язнем-утікачем є письменник Оскар Уайльд, який провів у вище згаданій в’язниці близько двох років через гомосексуальний звʼязок з лордом Альфредом Дугласом, сином 9-го маркіза Куїнсберрі.

Нині графіті пошкоджено. Друкарська машинка замальована червоною фарбою, а нижче написано “Team Robbo” (“Команда Роббо”). Існують припущення, що це зробили прихильники графіті-художника Кінга Роббо, з яким Бенксі мав тривале протистояння.

Нагадаємо

Раніше зображення на стіні Редінгської в’язниці викликало багато сумнівів щодо того, хто ж є автором графіті. Критики приписували творіння саме художнику Бенксі. Інтрига тривала недовго — Бенксі опублікував у соцмережах відеоролик, де він малює на стіні.