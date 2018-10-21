Вальверде не виключив повернення Неймара до стану "Барселони"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Останні чутки пов'язували бразильського нападника Неймара з поверненням на "Камп Ноу", і тренер іспанської "Барселони" не спростував дану інформацію, повідомляє УНН з посиланням на Goal.com.
При цьому Ернесто Вальверде визнав, що зворотний трансфер Неймара з "Парі Сен-Жермен" до "синьо-гранатових" є малоймовірним, але не став виключати його повністю.
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"У футболі можливо все, але це важко і малоймовірно. Не знаю подивимося", - розповів Вальверде щодо можливості повернення бразильської суперзірки футболу.
Варто відзначити, що влітку 2017-го Неймар покинув "Барселону" за 222 млн євро, що зробило його найдорожчим гравцем всіх часів. З того часу форвард яскраво проявив себе в "ПСЖ", забивши 27 голів і віддавши 16 результативних передач в 28 матчах Ліги 1.