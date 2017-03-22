Валовий зовнішній борг України скоротився на 5,2 млрд дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Валовий зовнішній борг України станом на 1 січня 2017 року становив 113,483 млрд дол., що на 5,246 млрд дол. менше у порівнянні з 1 січня 2016 року. Про це свідчать дані Національного банку України, передає УНН.
Відповідно до даних регулятора, валовий зовнішній борг у четвертому кварталі минулого року скоротився на 2,532 млрд дол.
Як зазначається, з початку 2014 року дані наведені без урахування статистики за Автономною Республікою Крим.
Нагадаємо, валовий зовнішній борг України в 2015 році скоротився на 7,58 млрд дол.