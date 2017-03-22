Валовой внешний долг Украины сократился на 5,2 млрд долл.

Согласно данным регулятора, валовой внешний долг в четвертом квартале прошлого года сократился на 2,532 млрд.долл.

Как отмечается, с начала 2014 года данные приведены без учета статистики по Автономной Республикой Крым.

Напомним, валовой внешний долг Украины в 2015 году сократился на 7,58 млрд. долл .