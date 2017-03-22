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Актуальное
Валовой внешний долг Украины сократился на 5,2 млрд долл.

Валовой внешний долг Украины сократился на 5,2 млрд долл.

Киев • УНН

 • 9841 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Валовой внешний долг Украины по состоянию на 1 января 2017 года составил 113,483 млрд долл., что на 5,246 млрд. долл. меньше по сравнению с 1 января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, передает УНН.

Согласно данным регулятора, валовой внешний долг в четвертом квартале прошлого года сократился на 2,532 млрд.долл.

Как отмечается, с начала 2014 года данные приведены без учета статистики по Автономной Республикой Крым.

Напомним, валовой внешний долг Украины в 2015 году сократился на 7,58 млрд. долл .

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