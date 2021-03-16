Вакцинованих від COVID-19 в Україні вже 62 тисячі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже 62 тисячі людей, найбільше - на Донеччині, найменше - на Чернігівщині. За минулу добу, зокрема, щепили 8,9 тисячі осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал верифікованого МОЗ проекту "Коронавірус інфо".
Цитата:
"Від початку кампанії щеплено 62 083 особи, з них отримали 1 дозу – 62 083 особи", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Так, 8 928 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 15 березня 2021 року в Україні.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Полтавській області (690 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (5 644 щеплення), найменша – у Чернігівській області (1 226 щеплень).
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
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- Вінницька область – 440 щеплень;
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- Волинська область – 270 щеплень;
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- Дніпропетровська область – 490 щеплень;
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- Донецька область – 600 щеплень;
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- Житомирська область – 130 щеплень;
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- Закарпатська область – 190 щеплень;
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- Запорізька область – 240 щеплень;
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- Івано-Франківська область – 490 щеплень;
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- Київська область – 600 щеплень;
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- Кіровоградська область – 180 щеплень;
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- Луганська область – 220 щеплень;
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- Львівська область – 349 щеплень;
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- м. Київ – 560 щеплень;
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- Миколаївська область – 240 щеплень;
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- Одеська область – 270 щеплень;
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- Полтавська область – 690 щеплень;
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- Рівненська область – 300 щеплень;
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- Сумська область – 280 щеплень;
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- Тернопільська область – 590 щеплень;
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- Харківська область – 259 щеплень;
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- Херсонська область – 360 щеплень;
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- Хмельницька область – 410 щеплень;
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- Чернівецька область – 370 щеплень;
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- Чернігівська область – 220 щеплень;
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- Черкаська область – 180 щеплень.
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Доповнення
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.
Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.