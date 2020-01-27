ВАКС розпочав обрання запобіжного заходу ексзаступнику міністра палива та енергетики
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу ексзаступнику міністра палива та енергетики Ігорю Кирюшину, якого підозрюють у причетності до розкрадання майна ПАТ “Укрнафта” та ПАТ “Укргазвидобування” на загальну суму понад 2 млрд грн, передає кореспондент УНН.
Так, антикорупційний суд розпочав розгляд клопотання про обрання міри запобіжного заходу Кирюшину.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою однієї з учасниць так званої “газової схеми” у розкраданні коштів під час видобування і продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ “Укргазвидобування”.