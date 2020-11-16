ВАКС дослідив сьогодні один том доказів у справі розкрадання 12 млн грн водоканалу на Черкащині

"Зокрема, 16 листопада 2020 року в ході судового засідання досліджено 1 том письмових матеріалів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що, окрім того, колегія суддів ВАКС розглянула та відмовила у задоволенні клопотання сторони захисту щодо повернення застави одному з обвинувачених, а саме очільнику комунального підприємства, та щодо зміни йому запобіжного заходу.

"Наступний розгляд у справі призначено на 27 листопада 2020 року", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті справу щодо обвинувачення директора КП “Міський водоканал”, директора ТОВ “Ресурстехнобуд” та представників інших приватних структур у заволодінні коштами комунального підприємства на загальну суму понад 12 млн гривень.