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ВАКС дослідив сьогодні один том доказів у справі розкрадання 12 млн грн водоканалу на Черкащині

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд дослідив сьогодні один том письмових доказів у справі щодо обвинувачення директора КП “Міський водоканал”, директора ТОВ “Ресурстехнобуд” та представників інших приватних структур у заволодінні коштами комунального підприємства на загальну суму понад 12 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

"Зокрема, 16 листопада 2020 року в ході судового засідання досліджено 1 том письмових матеріалів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що, окрім того, колегія суддів ВАКС розглянула та відмовила у задоволенні клопотання сторони захисту щодо повернення застави одному з обвинувачених, а саме очільнику комунального підприємства, та щодо зміни йому запобіжного заходу.

"Наступний розгляд у справі призначено на 27 листопада 2020 року", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті справу щодо обвинувачення директора КП “Міський водоканал”, директора ТОВ “Ресурстехнобуд” та представників інших приватних структур у заволодінні коштами комунального підприємства на загальну суму понад 12 млн гривень.

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