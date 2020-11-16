ВАКС исследовал сегодня один том доказательств по делу хищения 12 млн грн водоканала в Черкасской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд исследовал сегодня один том письменных доказательств по делу по обвинению директора КП "Городской водоканал", директора ООО "Ресурстехнобуд" и представителей других частных структур в завладении средствами коммунального предприятия на общую сумму более 12 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"В частности, 16 ноября 2020 года в ходе судебного заседания исследован 1 том письменных материалов", - говорится в сообщении.
Сообщается, что, кроме того, коллегия судей ВАКС рассмотрела и отказала в удовлетворении ходатайства стороны защиты о возврате залога одному из обвиняемых, а именно главе коммунального предприятия, и по изменению ему меры пресечения.
"Следующее рассмотрение по делу назначено на 27 ноября 2020 года", - отмечается в сообщении.
Напомним, Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу дело по обвинению директора КП "Городской водоканал", директора ООО "Ресурстехнобуд" и представителей других частных структур в завладении средствами коммунального предприятия на общую сумму более 12 млн гривен.