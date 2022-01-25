ВАКС дали право розгляду справ про неповагу до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Верховна Рада на засіданні у вівторок ухвалила проект закону № 5490 щодо повноважень вищих спеціалізованих судів, у тому числі Вищого антикорупційного суду, з розгляду справ про адміністративні правопорушення. Рішення підтримав 281 нардеп, пише УНН.
Деталі
Законопроектом доповнюються статті 213 та 2211 КУпАП положеннями, згідно з якими вищі спеціалізовані суди набудуть повноважень розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 1853 КУпАП (прояв неповаги до суду або Конституційного Суду України), у порядку, встановленому для місцевих господарських та адміністративних судів, апеляційних судів та Верховного Суду.
Доповнення
До ухвалення цього законопроекту судді вищих спеціалізованих судів, у тому числі судді Вищого антикорупційного суду, були позбавлені можливості за наявності прямого обов’язку реагувати на неповагу до суду, порушення порядку судового засідання тощо, вирішувати питання про притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності за такі прояви в порядку, встановленому КУпАП, оскільки не мали таких повноважень.
У зв’язку з цим Вищий антикорупційний суд звернувся до Міністерства юстиції України листом від 29 березня 2021 року з проханням внести на розгляд уряду в межах законодавчої ініціативи відповідні зміни до КУпАП з метою вирішення зазначеного питання.