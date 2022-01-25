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15 марта, 19:03 • 107809 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 146300 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125409 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118801 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105867 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101954 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94974 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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ВАКС дали право рассмотрения дел о неуважении к суду

Киев • УНН

 • 14704 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Верховная Рада на заседании во вторник приняла проект закона № 5490 относительно полномочий высших специализированных судов, в том числе Высшего антикоррупционного суда, по рассмотрению дел об административных правонарушениях. Решение поддержал 281 нардеп, пишет УНН.

Детали

Законопроектом дополняются статьи 213 и 2211 КУоАП положениями, согласно которым высшие специализированные суды вступят в полномочия рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 1853 КУоАП (проявление неуважения к суду или Конституционному Суду Украины), в порядке, установленном для местных хозяйственных и административных судов, апелляционных судов и Верховного Суда.

Дополнение

До принятия этого законопроекта судьи высших специализированных судов, в том числе судьи Высшего антикоррупционного суда, были лишены возможности при наличии прямой обязанности реагировать на неуважение к суду, нарушение порядка судебного заседания и тому подобное, решать вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности за такие проявления в порядке, установленном КУоАП, поскольку не имели таких полномочий.

В связи с этим Высший антикоррупционный суд обратился в Министерство юстиции Украины письмом от 29 марта 2021 года с просьбой внести на рассмотрение правительства в рамках законодательной инициативы соответствующие изменения в КУоАП с целью решения указанного вопроса.

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