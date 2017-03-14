В Європарламенті проведуть дебати щодо українських політв’язнів в РФ та ситуації в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. На дебатах, які проведуть 16 березня в Європарламенті обговорять ситуацію в окупованому Криму та українських політв’язнів на території Російської Федерації. Про це йдеться у порядку денному засідань ЄП на сайті Європарламену, передає УНН.
Згідно порядку денного, 16 березня, відбудуться дебати в Європарламенті щодо порушень прав людини, демократії та верховенства права. Серед тем дебатів заплановано порушення питання ситуації в Криму та ситуації з українськими політв'язнями на території Росії.
Нагадаємо, рішення ЄС про продовження санкцій за загрозу суверенітету України офіційно опублікували.
Як повідомляв УНН, 10 березня Президент України Петро Порошенко заявив, що сподівається на змістовну резолюцію Європарламенту та рішення Європейського Союзу щодо продовження санкцій проти Росії через окупацію Криму вже наступного тижня.