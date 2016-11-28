В Японії закрили ковзанку з мертвими рибами

"Льодовий акваріум", у якому було 25 видів різної замороженої риби, відкрили у середині листопада у парку розваг Space World. З деяких риб на ковзанці були викладені слова.

Однак люди у соціальних мережах почали скаржитись на ковзанку, називаючи її “позбавленою смаку” та “паплюженням життя”.

Перед тим як замінити лід, парк розваг пообіцяв провести поминальну церемонію за рибами.