В Японії закрили ковзанку з мертвими рибами
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. В Японії закрили ковзанку, в якій було приблизно п’ять тисяч мертвих риб, передає УНН з посиланням на ВВС.
"Льодовий акваріум", у якому було 25 видів різної замороженої риби, відкрили у середині листопада у парку розваг Space World. З деяких риб на ковзанці були викладені слова.
Однак люди у соціальних мережах почали скаржитись на ковзанку, називаючи її “позбавленою смаку” та “паплюженням життя”.
Перед тим як замінити лід, парк розваг пообіцяв провести поминальну церемонію за рибами.